Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu BUÜ'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından ağırlanan Bakan Kasapoğlu, Görükle Kampüsü içerisindeki BUÜ Gençlik Ofisi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Toplam 400 milyon TL değerindeki spor tesislerinin protokol imza törenine katılmak için Bursa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve kent yöneticileriyle birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yönetim olarak eğitim-öğretim faaliyetleri, projeler ve planlamalar hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin en yoğun öğrenci nüfusuna sahip olduklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, nicelik üstünlüklerini niteliğe dönüştürmek için gayret gösterdiklerini söyledi. YÖK Başkanlığı tarafından Araştırma Üniversitesi olarak gösterildiklerini vurgulayan Rektör Kılavuz, 100/2000 doktora öğrenci projesinde Türkiye 1.si olduklarını ve uluslararasılaşma çalışmalarında da ilk 4 üniversite arasında yer aldıkları bilgisini paylaştı. Öğrenci dostu üniversite mottosuyla gelecek planlamaları yaptıklarına işaret eden Kılavuz, Bursa'ya ve Üniversite kampüsü içerisine yapılacak yeni spor tesislerinin bu anlamda kendilerini de memnun ettiğini belirtti.

Yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından tüm üniversite yönetimini tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kent ile bütünleşen ve ülke genelinde marka haline gelen bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurguladı. Doğru eğitim alan ve iyi yetişen gençlerin Türkiye için kazanım olacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin de bu anlamda kıymetli bir sorumluluk üstlendiğine işaret ederek tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri sayesinde faaliyete geçirilen BUÜ Genç Ofis'in açılışını yaptı. Bakan Kasapoğlu, açılış töreninin ardından programa katılan öğrencilerle sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu ile programlara katılmak için Bursa'ya gelen eşi Betül Kasapoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Enes Efendioğlu, BUÜ Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'ni (USİM) ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve USİM yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette konuklara merkezde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aktarıldı.

USİM'de sürdürülen çalışmaların son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, tüm yönetici ve personeli tebrik etti. Aynı zamanda BUÜ Tıp Fakültesi mezunu olan Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Enes Efendioğlu ise USİM'deki modern imkânlar sayesinde öğrencilerin son derecek kaliteli bir tıp eğitimi alacağının altını çizdi. Efendioğlu, gençlere yönelik tıp, sağlık ve biyoteknoloji alanlarında yürütülecek projelerde BUÜ'den destek almak istediklerini belirtti.