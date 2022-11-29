Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Yenişehir'e 30 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bursa'nın Yenişehir ilçesine 30 milyon liralık spor yatırımı yapılması için onay verdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine Spor Bakanlığı tarafından yeni spor tesisleri kazandırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, “İlçemize kapalı spor salonu, yüzme havuzu, iki adet halı saha tesisi, iki adet voleybol sahası ve bir basketbol sahasının yapımı için, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu onay verdi. Geçtiğimiz günlerde 4. Dünya Göçebe Oyunları sonrası ilçemize gelen Bakanımıza Belediye Başkanımız Davut Aydın isteklerini bildirmişti. Toplam yatırım bedelinin 30 milyon lira olduğu açıklandı. Sayın Bakanımıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.