Genco Erkal'dan muhteşem performans

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Artı Festival'de Genco Erkal “Bir Delinin Hatıra Defteri” isimli tek kişilik oyunuyla sahneye çıktı. Usta oyuncu performansıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Artı Festival, tiyatro severleri birbirinden değerli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Artı Festival kapsamında bu defa usta oyuncu Genco Erkal, Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan “Bir Delinin Hatıra Defteri” ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Genco Erkal, ilk kez 27 yaşındayken sahnelediği ve yıllar boyunca kendisiyle özdeşleşip efsane olan "Bir Delinin Hatıra Defteri", sanatseverlerden büyük ilgi gördü Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olma özelliği taşıyan oyunu usta oyuncu, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahneledi. Yıllar içinde oyunu üç kez, üç değişik yorumla sahneleyen Genco Erkal, şimdiki yapımı, oyunun 50. yılı kutlaması olarak izleyici ile buluşturdu. Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve oynadığı “Bir Deli'nin Hatıra Defteri”ni izleyenler usta sanatçıyı ayakta alkışladı.