Gençoğlu 2 Nisan'ı işaret etti, 'birlik ve beraberlik çağrısı' yaptı

BAL-GÖÇ, BGF ve BRTK Fahri Başkanı Turhan Gençoğlu, 2 Nisan'da yapılacak olan Bulgaristan Erken Genel Parlamento Seçimleri'ne dikkat çekerek birlik çağrısı yaptı.

BAL-GÖÇ, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) ve Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Fahri Başkanı Turhan Gençoğlu, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali Belediye Meclis Başkanı Yusein Veliaydin Ahmed, HÖH Kırcaali İlçe Başkanı Latif Rasim ve beraberindeki heyeti Bursa'da konuk etti. Gençoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı konuşmada 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Bulgaristan Erken Genel Parlamento Seçimleri'ni hatırlatarak “Komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan'da nisan ayında tekrar çok önemli bir seçim var. Bu seçim gerek orada yaşayan kardeşlerimiz, gerek Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz ve gerek de hepimizin çocuklarının açısından çok önemli bir seçim. Son zamanlarda birçok seçimler oldu evet yorulduk. Ama biz ne zahmetli günler gördük, nereleri aştık. Dolayısıyla bu seçimlere gereken önemi vererek, hepimizin gerekli altyapıları hazırlamasını, hazırlıklarımızı tamamlamamız çok önemli” dedi.

Gençoğlu, seçim öncesi birlik çağrısını yineleyerek, “Bir bütün olarak hareket ederek inşallah bu seçimlerde en güzel bir şekilde Hak ve Özgürlük Partisi'ndeki kardeşlerimize, oradaki iktidar ortağı yapabilecek konuma getirecek oyları inşallah sağlar ve bu arzu ettiğimiz başarıya da inşallah ulaşırız. Bizlerin orada temsili açısından bu seçimler çok önemli. İnşallah bu seçimlerde gerekli katılımı sağlayarak, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek en güzel bir şekilde bu seçimlerde arzu ettiğimiz sonuçları almak en büyük hedefimiz. Bu seçimlerin komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan'a da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Bulgaristan'daki soydaşlarımızı yakından ilgilendiren seçim öncesi yapılan bu ziyaretin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Turhan Gençoğlu, “Etimiz, tırnağımız olan Bulgaristan'dan çok değerli kardeşlerimizi bugün aramızda görmek bizim için büyük bir mutluluk. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve beraberindeki heyet çok değer verdiğimiz isimlerden oluşuyor. Kendilerini burada misafir etmekten büyük bir onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa'ya ziyaret gerçekleştiren Kırcaali heyetinin 2 Nisan'daki seçimle ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Gençoğlu, “Bu çalışmalarında başarılar diliyorum. Umuyoruz ki bu çalışmalarla beraber arzu edilen katılımlar en güzel şekilde sağlanır. İnşallah bu seçimlerin, hepimizin komşumuz Bulgaristan için hayırlara vesile olmasını da temenni ediyorum” dedi.

Turhan Gençoğlu, 11 ili etkileyen ve 44 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği depremleri dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileterek “Ben bu depremde aramızdan ayrılan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize de en kısa zamanda eski sıhhatlerine kavuşmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis de, “Türkiye'nin zor günlerinde, zor zamanlarında yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz. Bizler de kardeşlerimizle birlikte olmak için Bursa'ya, Trakya'ya, İstanbul'a ve İzmir'e gelerek vatandaşlarımızın acısını paylaşmak istedik. Kırcaali'deki çocuklarımız da bu elim olaydan etkilenen kardeşleri için bir kampanya düzenledi. Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak da depremin yaşandığı ilk günden itibaren Bulgaristan genelinde belediye başkanlarımız, parti yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızla seferber olduk ve topladığımız yardımları zor günler yaşayan bölgelere ulaştırdık” dedi.

Yaklaşan seçimlere de dikkat çeken Azis, “Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak önümüzdeki seçimlerde hükümeti yönetmeye aday olduğumuzu söylüyoruz. Ama aday olmakla iş bitmiyor. Gücümüze güvenerek bunu söylememiz gerekiyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak Bulgaristan'daki ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın desteği ile hedefimizi gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.