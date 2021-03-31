Geri dönüşüm toplama günleri değişti

Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlara ambalâj atıklarını geri dönüşüm poşetleriyle gününde çıkartmaları hususunda çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyesi, daha yaşanabilir ve temiz bir İnegöl için hizmetlerini teknoloji ile birleştirerek verimliliği arttırıyor. Yeni araç alımları ve kurulan ekiple şehrin dört bir yanında ambalâj atıklarını toplamaya başlayan İnegöl Belediyesi, sistem değişikliğine gitti. Bazı mahallelerde geri dönüşüm toplama günleri de değişti. Yapılan düzenlemeyle Sinanbey, Orhaniye, Cuma ve Yenice mahallelerinin geri dönüşüm toplama günleri cumartesi iken pazartesi oldu. Fatih ve Cumhuriyet mahalleleri de perşembeden pazartesiye kaydırıldı. Mesudiye Mahallesi çarşamba günü, Akhisar, TOKİ ve Kemalpaşa mahalleleri ise mevcut günleri olan salı günü toplanmaya devam edecek. Yunusemre ve Esentepe mahalleleri pazartesi gününden Çarşambaya aktarılırken, Ertuğrulgazi Mahallesinin ise geri dönüşüm toplama günü pazartesiyken perşembe olarak değişti. Süleymaniye ve Osmaniye mahalleleri aynı gününde perşembe toplanmaya devam edecek. Hamidiye ve Mahmudiye mahalleleri de cuma günü toplanacak. Turgutalp Mahallesi çarşamba gününden cumartesiye, Burhaniye Mahallesi perşembe gününden cumartesi gününe, Yeni Mahalle ise Pazartesiden cumartesiye aktarıldı.

Geri dönüşüm toplama günlerinde yapılan değişiklikle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün her geçen gün daha uygulanabilir ve kullanışlı sistemle donatıldığını ifade etti. Temizlik konusunda hassas olduklarını hatırlatan Başkan Taban, “Bu alanda özellikle yoğunlaşarak şehrimizde sorunsuz ve eksiksiz temizlik ağı oluşturmak istiyoruz. Bunu mesken atıklarının toplanmasında uygulamaya başladığımız sistemlerle büyük ölçüde sağladık. Kısa bir süre önce geri dönüşümü de kendi bünyemize dâhil etmiştik. Arkadaşlarımız geri dönüşüm toplama çalışmalarıyla ilgili de bir dizi değişiklik yapılmasının fayda sağlayacağını gördü. Bunun üzerine temizlikte olduğu gibi geri dönüşümde de yeni bir sistemi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra hem daha fazla tasarruf sağlayan hem de daha sistemli çalışma yapılmasına imkân tanıyan bir uygulamayla geri dönüşüm atıklarını toplayacağız” dedi.