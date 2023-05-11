Geri manevra yapan kamyonet öğrencinin üzerinden geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin üzerinden geçtiği öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ufuk Sokak Hikmet Şahin Kültür Parkı girişinde meydana geldi. Sedat Tanrıkulu (42) yönetimindeki 34 ECF 949 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken lise öğrencisi Rojin A.'nın (17) üzerinden geçti. Kaza sonucu, öğrenci yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.