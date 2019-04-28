Geri manevra yapan otomobilin ezdiği çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, geri manevra yapan aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Topkapı Caddesi Hilmi Eker Sokak'ta akşam saatlerinde evinin önünde oynayan Zeynep A.'yı (3) fark etmeyen 34 RZV 93 plakalı otomobilin sürücüsü S.A., (44) geri manevra yaptığı sırada çocuğu ezdi. Aracın altında sıkışan küçük kız, sürücü S.A. ve çevredekilerin çabası ile çıkarıldı. S.A., küçük kızı aracına alarak İznik Devlet Hastanesine getirdi. Burada ilk tedavisi yapılan çocuk, Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi. Polis, S.A.'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.