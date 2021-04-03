GESİAD üyeleri ve yakınları Medicana sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanabilecek

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Remzi Karşı ve GESİAD Başkanı Murat Kaya'nın imzaladığı protokol kapsamında dernek üyeleri ve birinci derece yakınları Türkiye'nin dört bir yanındaki Medicana Hastanelerinden avantajlı olarak sağlık hizmeti alabilecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kaşı, "Bursa'ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim kadromuzla iddialıyız. Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız hastanemizde dünya standartlarında hizmet sunabilmek için gerekli alt yapıyı hazırladık. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir alt yapı ile hastaneden çok otel konforunda hizmet sunuyoruz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz" dedi.