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Getirdikleri poşetlerle dükkan önündeki dolabı soydular

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, Gemlik ilçesi Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde dükkanın önüne gelen 4 çocuk etrafı gözledi. Bir süre gözledikten sonra dolabın yanına geldiler. Dolabı açmak için bir süre uğraşan 4 çocuk dolap içindeki malzemeleri yanlarında getirdikleri poşetlere doldurup olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayı sabah işyerini açan mağaza sahibince fark edildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı görüntüleri izleyen polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.


Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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