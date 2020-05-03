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Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

Son yıllarda vatandaşların tercih ettiği gezen tavuk yumurtalarının tüketimi her geçen gün giderek artıyor.

Üretici, her geçen artan tüketimden memnun.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kanatlı hayvan üreticileri tarafından yetiştirilen gezen tavuk yumurtalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yumurta Üreticisi Eray Yılmaz, "Gezen tavuk yumurtasının lezzetli olmasının en büyük nedenlerinden birisi tavuğu dışarıya çıkartmamız, yayılabilmesi ve çok az miktarda yem ile beslenip dışarıda otlarla beslenmesidir. Buda doğal olarak yumurtaya ayrı bir lezzet katarak vatandaşın tercih etmesine neden oluyor. Son yıllarda gezen doğal tavuk işi üreticinin de yüzünü güldürüyor. Belgeli, resmi, aşılı, yetiştirici yerinde görerek, test ederek alacağımız tavuklar kaliteyi de beraberinde getiriyor. Kaliteli olan tavukların doğal ortamlarda gezdiği takdirde yumurtası daha verimli hale geliyor“ dedi.

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