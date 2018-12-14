Gezici matematik müzesi Teknoloji Fen Okulları'nda

Türkiye'deki sayılı olan matematik müzelerinden biri olan Tales Matematik Müzesi, Bursa'da öğrencilerle buluştu. Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencilerinin istifadesine sunulan müzede, Da Vinci Köprüsü, Hamilton Yolu, Hayyam Üçgeni, perspektif, düz ayna açı ilişkisi, 7 köprü problemi ve ivmeli hareket gibi matematik materyalleri yer alıyor. Matematik bilimine merak uyandırmak, matematiğin günlük hayatta kullanabilme becerisini öğrencilere kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik 3 gün sürdü. Misafir okullarında yer aldığı müze, yaklaşık 500 öğrenci tarafından ziyaret edildi.

Öğrenciler atölyede matematik alanında tasarlanan çeşitli materyalleri kullanarak matematiğin somut örneklerini eğlenceli uygulamalarla tecrübe etme fırsatı bulurken, günlük hayatta kullandıkları ama farkında olmadıkları uygulamalarda ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tales Matematik Müzesi sorumlusu Göker Cihan, “Matematiği soyut anlamdan çıkararak somutlaştırıyoruz. Dokunarak ve oynayarak öğretiyoruz. 40'a yakın materyalimiz var. Bunları ilk önce bizler anlatıyoruz. Daha sonra öğrenciler kendileri üzerlerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz 2015 yılında kurulduk. Şu an için 400 noktaya ulaştık. Öğrencilerimize matematiği sevdirmeyi ve onların algılarını açmaya çalışıyoruz. Çocuklar bazen günlük hayatta uyguladıkları ama fark etmedikleri problemleri görünce çok güzel tepkiler veriyor” şeklinde konuştu.