Gıda makinesi üretene devlet desteği olmalı

Sektör temsilcileri yaşadıkları sıkıntının çözümünün yerli gıda makine üretiminin devlet tarafından desteklenmesinden geçtiğini savunuyor.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, catering sektörünün meselelerini değerlendirdi. Coşkun Dönmez, kârlılığının düşük olması sebebi ile sektörde faaliyet gösteren firmaların, makineleşmeyi ikinci hatta üçüncü sıralara bıraktıklarını ancak meslektaşlarının hızla bu işe öncelik vermeleri gerektiğini söyledi. Sektörde istihdam edilecek personel bulmakta giderek zorlandıklarına vurgu yapan Coşkun Dönmez, “Emek yoğun bir sektörüz. Fakat giderek çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyoruz. BUYSAD olarak meseleyi aşabilmek için BTSO, İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı ile çerçeve anlaşmaları yaptık. Fakat bunlar yeterli değil. Yakın bir gelecektedaha az personel ile daha çok iş yapmak zorunda kalacağız. Hızla büyüyen meselesini aşabilmek için sektörümüzün hızlı bir şekilde standardizasyona ve makineleşmeye gitmesi şart” dedi.

Coşkun Dönmez, Catering sektöründe imalat aşamasında kullanılan makinelerin temininde yurtdışına bağlı olmalarının, yüksek maliyetleri beraberinde getirdiğini de söyledi. Başkan Dönmez, makineleşme ve teknoloji transferi için büyük maliyetlere katlanmak zorunda kaldıklarını belirterek, üretimde kullanılan makinelerin büyük bir kısmını yurtdışından temin ettiklerinin altını çizdi.

Yüksek verimlilikte ve kalitede üretim yapabilmek için çeşitli makineler kullandıklarını ifade eden Coşkun Dönmez, “Yüksek bedeller ile ithal ettiğimiz makineler arızalandığında da hem parçasını, hem teknik ekibi yurtdışından getiriyoruz. Yedek parçanın geliş süresinin uzaması, teknik ekibin yol, yemek ve konuklama masrafları, bize yüksek maliyete olarak geri dönüyor. Bu durum sektörümüzün makineleşmesinde ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor” dedi.

Bursa da özellikle sac şekillendirme ve işleme alanlarında makine üreticilerinin yoğunlaştığını belirten Coşkun Dönmez, gıda makineleri özellikle de yemek sanayii ihtiyaçlarına yönelik makine tasarlayan ve üreten firmaların, makineleşme konusunda bu bâkir alana yatırım yapmalarının lehlerine olacağını ifade etti.

Devletin yerli gıda makinesi üretimini teşvik etmesi gerektiğine de dikkat çeken Coşkun Dönmez, Türk makina sanayiinin, her türlü parça ve aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretimini yapabilme kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi. Başkan Dönmez, yerli makine üreticilerinin hazır yemek sanayi ile iş birliğine gitmeleri gerektiğini de belirterek, “Birlikte ihtiyaç analizi yapmalıyız. Makine sanayii bu alanda AR-GE çalışmalarını yoğunlaştırmalı, Devlet de hem yerli makine üretimi yapan firmaları, hem de hazır yemek sanayi firmalarını makineleşme konusunda teşvik etmelidir. Yüksek teknoloji destekli makineleşme, iki sektörün önünü açmakla kalmaz, bu alanda faaliyet gösteren firmaların yurtdışına yönelmesine de büyük katkı sağlar” dedi.