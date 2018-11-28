Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Bursa Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında düzenlenen alım heyeti faaliyeti başladı. Merinos AKMM'de düzenlenen organizasyona 33 farklı ülkeden 160'a yakın yabancı alıcı katıldı.

Alım heyeti faaliyeti öncesinde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın tarım ve gıda alanındaki zenginliğini uluslararası pazarlarda hak ettiği noktaya taşımak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. BTSO'nun özellikle UR-GE projeleri ile Türkiye'deki bütün oda ve borsalara model olan bir kurum olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gıda sektöründe yürüttüğümüz UR-GE projemiz kapsamında bugün dördüncü alım heyeti faaliyetimize imza atıyoruz. Gıda sektörü ihracatına ivme kazandıracak önemli bir adım olan bu faaliyetimizde dünya genelinden 160 iş insanı firmalarımızla bir araya gelecek. Dubai'nin en önemli süpermarket zinciri Almaya'dan Fas'ın en büyük toptancısı Damandis'e, İngiliz Urenfood firmasından Azerbaycan'ın Neptün firmasına kadar dünyanın en önemli gıda oyuncuları şirketlerimizle iş görüşmeleri gerçekleştirecek” dedi.

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin kalkınmasında en önemli itici gücün dış ticaret ve ihracat olduğuna vurgu yapan Başkan Burkay, şunları şöyledi:

“Bursamız ülkemizin ihracatına yön veren en önemli kentler arasında. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile gıda alanında da firmalarımızı uluslararası oyuncu haline getirecek çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Bursa'nın önemli bir ticaret kenti olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO liderliğinde Bursalı firmaların potansiyellerinin dünya ile buluştuğunu kaydetti. UR-GE kapsamında gerçekleştirilen alım heyeti faaliyetinin dünya genelinde yapılan çalışmalara kıyasla oldukça kaliteli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “BTSO, UR-GE projeleri ile çok farklı sektörde çalışmalar yürütüyor. Gıda sektörü de gelişime açık en önemli alanlardan biri. Uluslararası firmaların, Bursalı iş insanlarımızla buluşacağı bu etkinliğin Merinos AKKM'de düzenlenmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum. BTSO'ya teşekkür ediyorum. İnşallah bu faaliyetlerin sayısı artacak ve şehrimiz hedeflerine koşmaya devam edecek” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri alım heyeti faaliyetine katılan firmaların stantlarını ziyaret etti.