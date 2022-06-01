Gıda sektörünün kalbi Bursa'da atıyor

İşlenmiş ve dondurulmuş gıda sektörünün temsilcileri, 60 ülkeden gelen yabancı iş adamlarıyla Bursa'da bir araya geldi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen işlenmiş ve dondurulmuş gıda sektörlerine yönelik yürütülen UR-GE projeleri çerçevesinde 60 ülkeden yabancı iş adamı Bursalı firmalarla bir araya geliyor. 'Bursa Food Point' alım heyeti, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanında yurt dışından gelen sektör temsilerini ağırlıyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden salgın sebebiyle bu tarz etkinliklerin yapılamadığını belirten Hastavuk Dış Ticaret Uzmanı Rasim Kureyhan, "Az sayıda yapılan etkinliklere ise katılım az oluyordu. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte çok daha önemli hale geldi. Özellikle BTSO'nun düzenlemiş olduğu Bursa Food Point organizasyonu hem potansiyel müşterilerimizle buluşma konusunda hem de yeni alıcılarla iletişime geçmemiz açısından bizim için güzel fırsatlar sunacağını düşünüyoruz" dedi.

HasTavuk olarak, her zaman daha önce ihracat yapılmayan ülkelerde isimlerini duyurmak olduğunu belirten Kureyhan, "Sektörün öncüsü konusunda bulunarak yeni ülkelere ihracatın yollarını açmak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle bu etkinlikte çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilerle beraber, yeni pazarlara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu etkinliğin 2 günü burada ziyaretçilerimizle tanışmış olacağız. Son gün ise talep eden misafirlerimizle fabrika ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.