Gıdanın bilgileri net olarak belirtilmek zorunda

Seminerde, gıda ticareti ve son tüketiciye ulaşımı noktasında sahip olması gereken hususlarla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunuldu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Semineri”nde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Zeynep Çetin, etiketlemelerde ürün türü, menşe ve özellikleri ile ürün içerinin doğru yazılması konularında uyarılarda bulundu. Aynı tipte olan ürünlere yanlış özellikler yazılması ya da ikame ürünlere yanıltıcı içeriklerin koyulmasının yasak olduğu konularına değinen Çetin, etiketlerin şekil şartlarının ve içeriğinin nasıl olması konusunda da detaylı bilgiler verildi.

Çetin, “Gıdanın adı, bileşen listesi, alerjen bildirimleri, belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının zaman zaman miktarlarının belirlenmesi gerekir. Bunlar mevzuatı saklı kalmak koşuluyla diye zaten yönetmelikte belirtiliyor. Gıdanın net miktarı, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) yada Son Tüketim Tarihi (STT), özel muhafaza koşulları, gıda işletmecisinin adı, ticari unvanı, adresi, kayıt numarası veya tanımlama işareti, menşe ülke, gerekiyorsa kullanım talimatı, alkol bileşenleri içerenlerde alkol derecesi ve beslenme bildirimi etiket üzerinde bulunması gereken zorunlu bilgilerdir. Bunların etiket üzerinde aynı görüş alanında olması gerekiyor. Aynı görüş alanı paketi elimize aldığımızda tek bir bakış açısından baktığınızda gördüğünüz alan görüş alanını göstermektedir. Bu üç bilgide yani gıdanın adı, net miktarı, varsa alkol derecesi aynı görüş alanı içerisinde belirtilmelidir" dedi.

Son tarih 31 Aralık

“Hazırlanan yeni yönetmelikte tarım ve gıda güvenliği dâhil birçok alanda toplumun tüm kesimleri ve ekonominin tüm aktörleri açısından önem taşıyor" diyen Çetin, "31 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek olan ‘Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği', tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemenin yanı sıra gıdaların etiketlenmesi, gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili genel kurallar, gereklilikler ve sorumlulukları belirliyor” diye konuştu.