Girişimci adayları eğitimlerini aldılar

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından 2019 yılında düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin' ikincisi tamamlandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından hazırlanan stratejik plan doğrultusunda KOSGEB işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 5 Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin ikincisi tamamlandı. 1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen eğitime mülakat ile seçilen 30 kursiyer katılım gösterdi. Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Zerrin Fırat tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere işyeri yönetimi ve iş planı projesi hazırlanması konularında önemli bilgiler verildi.

Girişimci adaylarının eğitimlere gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduklarını belirten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bu yıl hayata geçireceğimiz 5 uygulamalı girişimcilik eğitimimizin 2'ncisini de tamamladık. Girişimci adaylarımızın eğitimlere gösterdikleri ilgiden dolayı oldukça memnunuz. Her yeni girişimci, iş hayatına yeni bir renk ve heyecan katıyor. Bunun farkındayız ve bu noktada yapılan çalışmalarla girişimci adaylarımıza katkı sunmaya çalışıyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak belge alan adaylar, hazırladıkları projelerin kabul görmesi halinde KOSGEB'den uygun koşullarda düşük faizli kredi ve hibe desteğialabilecekler. Ülke ve ilçe ekonomimizin gelişmesi ve büyümesi noktasında yeni girişimcilerimizin iş hayatına katılmalarını ve gösterecekleri çabalarla sektörlerinde etkin rol almalarını önemsiyoruz” dedi.