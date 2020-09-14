Girit Mahallesi kentsel sit alanı revizyon planı meclisten geçti

Mudanya Belediye Meclisi'nin ikinci oturumunda Girit Mahallesi esnafının ruhsat sıkıntısını ortadan kaldıracak “1/ bin ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu” onaylandı.

Belediyenin bölge için hazırladığı plan revizyonunun, Büyükşehir Belediyesi'nde görüşülmesinin ardından Anıtlar Kurulu'na sunulacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Gerek bölgedeki yapıların fonksiyonlarına gerekse sokakların ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin çözümler ürettik. Kurulun istedikleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı. Mudanya'nın turizm bölgesi sâhil kesimlerinde yüzlerce işletmenin mağduriyetinin giderilmesi ve Girit Mahallesi olarak anılan bölgenin açık hava müzesi hâline getirilmesi çabamız, tarihsel geçmişi bulunan kentlerimiz için de emsâl olacaktır” diye konuştu.

26 Haziranda toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mudanya Belediyesi'nin Girit Mahallesi için hazırlandığı planın, 1/5 binlik ana plana göre ek plan notlarıyla uyumlu hale getirilmesine karar verirken, Mudanya Belediyesi tarafından plan revizyonu hazırlanarak meclise sunuldu. Mudanya Belediye Meclisi'nin tek maddelik ikinci oturumunda Anıtlar Kurulu'nun isteği doğrultusunda hazırlanan plan oy birliğiyle onaylandı. Mevcut SİT sınırı değişiklikleri, halihazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticaret-hizmet-konut fonksiyonlarının da özgünlükte korunmasına yönelik kararlar revize edildi.