İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Girit Mahallesi kentsel sit alanı revizyon planı meclisten geçti

Mudanya Belediye Meclisi’nin ikinci oturumunda Girit Mahallesi esnafının ruhsat sıkıntısını ortadan kaldıracak “1/ bin ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu” onaylandı.

Mudanya Belediye Meclisi'nin ikinci oturumunda Girit Mahallesi esnafının ruhsat sıkıntısını ortadan kaldıracak “1/ bin ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu” onaylandı.


Belediyenin bölge için hazırladığı plan revizyonunun, Büyükşehir Belediyesi'nde görüşülmesinin ardından Anıtlar Kurulu'na sunulacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Gerek bölgedeki yapıların fonksiyonlarına gerekse sokakların ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin çözümler ürettik. Kurulun istedikleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı. Mudanya'nın turizm bölgesi sâhil kesimlerinde yüzlerce işletmenin mağduriyetinin giderilmesi ve Girit Mahallesi olarak anılan bölgenin açık hava müzesi hâline getirilmesi çabamız, tarihsel geçmişi bulunan kentlerimiz için de emsâl olacaktır” diye konuştu.


26 Haziranda toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mudanya Belediyesi'nin Girit Mahallesi için hazırlandığı planın, 1/5 binlik ana plana göre ek plan notlarıyla uyumlu hale getirilmesine karar verirken, Mudanya Belediyesi tarafından plan revizyonu hazırlanarak meclise sunuldu. Mudanya Belediye Meclisi'nin tek maddelik ikinci oturumunda Anıtlar Kurulu'nun isteği doğrultusunda hazırlanan plan oy birliğiyle onaylandı. Mevcut SİT sınırı değişiklikleri, halihazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticaret-hizmet-konut fonksiyonlarının da özgünlükte korunmasına yönelik kararlar revize edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.