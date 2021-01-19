Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. etap projesi başlıyor

Mudanya Belediyesi'nin “kimlikli kent” çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı ikinci etap projesi, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

Tarihî Kentler Birliği proje ödülü Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. etabında çalışmalar başlıyor. Girit Mahallesi adıyla anılan Mütareke, Hasanbey, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama projesi başlıyor.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'ndan ödüllü proje, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Girit Mahallesinin korunması ve sağlıklaştırılmasının devamı maksadıyla projeye ilişkin bilgi veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Meydanın kalbi konumundaki İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı yenileme çalışmalarını 1. Etap projesi kapsamında tamamlamıştık. Girit, aynı zamanda yoğun olarak turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu bir çekim merkezi. İhalenin ardından tarihi ve kentsel sit alanlarına sahip turizm değerlerinden Hasanbey, Şükrüçavuş, Mütareke ve Halitpaşa mahallelerinde; bölgenin korunması ve sağlıklaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında yaklaşık 17 bin 500 metrekare doğal granit taş ve bazalt zemin kaplaması yapılacak. Uygulama sonrasında bölge turizmine hizmet eden bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediyesi teknik personeli tarafından Mudanya'nın Anayasası olarak hazırlanan Turizm Master Planı'na göre ilçenin tarihî değerlerinin “kimlikli kent” çalışmaları kapsamında korunacağını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Girit Mahallesi'nin bir açık hava müzesine dönüştürülmesini istiyoruz. Bunun için tescilli yapıların korunmasının özendirilmesi planlanıyor. Yapacağımız çalışma, tarihî yapılarla bütünlük sağlayacak” diye konuştu.