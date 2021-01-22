Giritya'dan fidan bağışı

yılı dolayısıyla üyelerinin de katkılarıyla 25 adet fidan bağışında bulundu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 25 adet fidan bağışında bulunduklarını açıklayan GİRİTYA Derneği Başkanı Zehranur Biricik, küresel salgınla mücadeleye yönelik tedbirlerin devam ettiği bir dönemde bu yılki anma programını gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına fidan bağışında bulunarak gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Denize karanfil etkinliği yerine göç yollarında ve savaşlarda hayatlarını kaybeden büyüklerin anısını yaşatacak fidanların toprakla buluşmasını sağlayacak olan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, derneğin katkısından ötürü Başkan Zehranur Biricik'e 'Fidan Dikme Sertifikası' vererek, teşekkür etti.

Mübadele hüznünü her yıl Ocak ayında yaşadıklarını dile getiren Biricik, "Atalarımızın doğdukları ve doydukları topraklardan ayrılışının hüznü olan mübadelenin 98. yıl anısına böyle yönetim kurulu olarak üyelerimizle birlikte fidan bağışında bulunmayı düşündük. Bu konuda bağışlarıyla bizlere destek olan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yıl derneğimizde bir araya gelerek anılarımızı tazelemiştik. Ancak bu yıl pandemi tedbirleri dolayısıyla bu buluşmayı gelecek kuşaklara da nefes olacak orman varlığının artırılmasına yönelik bir sosyal farkındalıkla pekiştirmek istedik. Yüreğimizde derin izler bırakan, yüzlerce insanı aynı duygularla sarıp sarmalayan, kuşaktan kuşağa aktarılan şerefli bir hüzün olan mübadelenin yıldönümünde mübadillerin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.