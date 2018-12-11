"Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi'nde" gelinlikten çantaya her şey var

Nilüfer Belediyesi'nin, kullanılabilir ikinci el giysileri topladığı Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'te ihtiyaç sahiplerinin çantadan gelinliğe kadar her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Nilüfer Belediyesi, Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs ile ikinci el kıyafetleri yeniden kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Duyarlı vatandaşlar tarafından Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu, Nilüfer'deki muhtarlıklar ve Nilüfer Kent Konseyi'ne bırakılan kıyafet, çanta, ayakkabı ve oyuncak gibi eşyalar önce elden geçiriliyor ve kullanılabilir durumda olanlar ayrılıyor. Kullanılabilir kıyafetler yıkanıp ütüleniyor ve ardından

İhsaniye Mahallesi'ndeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ile Görükle'de bulunan Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'te raflardaki yerini alıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından ilk günkü görünümüne kavuşturulan eşyalar, gelen taleplere göre ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ile Görükle'de bulunan Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'te bir çok ihtiyaca yanıt verecek kıyafetler var. Gelinlikten, ayakkabıya, çantadan oyuncağa kadar sayısız eşya ihtiyaç sahiplerini bekliyor.

2018 yılı boyunca Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 137 bin 387 adet giyim eşyası ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi'nden toplam 128 bin 892 adet kıyafet dağıtılırken, üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'ten de 8 bin 495 adet kıyafet öğrencilere ulaştı.

İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi Şahin Sitesi'nde hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi'nden 2018 yılı içerisinde toplam 3 bin 42 aile faydalandı. Öğrencilerin yararlanabilmesi için Görükle Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi Çağrıyan Sokak'ta hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'den de 958 öğrenci kıyafet alarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Nilüfer Belediyesi'nin Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi'ne katkıda bulunmak isteyenler, kullanılabilir durumdaki kıyafetleri, ayakkabı, çanta, ev tekstili ve oyuncakları Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer sınırlarında bulunan muhtarlık binalarının yanı sıra Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'e bırakabiliyor.

Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'ten yararlanmak isteyenler, öğrenci kimlikleri ile buradan istedikleri kıyafeti alabiliyor. İhsaniye Mahallesi'ndeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi'nden de ihtiyaç sahibi herkes belirli periyotlarda faydalanabiliyor.