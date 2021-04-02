Giysiler çöpe değil kumbaraya atılıyor

Sıfır Atık Projesi ile Türkiye'nin örnek ilçeleri arasında yer alan Mustafakemalpaşa'da 31 noktaya giysi kumbaraları konuldu

İhtiyaç fazlası kullanılmayan giysiler kumbaralarda toplanıp ayrıştırıldıktan sonra kullanılabilir durumdakiler belirli işlemlerin ardından Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin El Ele Sosyal Paylaşım Mağazası'ndaki stantlarında yerini alıyor. Kullanılmayacak durumdaki giysiler ise fabrikalara izolasyon malzemesi olarak gönderilip yerine hiç kullanılmamış giysiler ile değiştiriliyor.

İlçe halkı arasında sosyal paylaşma ruhu ve bilinci oluşturulmasını hedefleyen proje ile ihtiyaç fazlası malzemelerin çöpe gitmesi engellendiği gibi toplanan kullanılabilir durumdaki giysi ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yenilenen kumbaralarla ilgili bilgi veren Başkan Mehmet Kanar, “Daha öncede mahallelerimizde bulunan kumbaralar zaman zaman istismara neden olacak iş ve işlemlere maruz kalıyordu. Bunun önüne geçmek için yeni tasarımla birlikte insan unsuru kullanılarak çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen her hangi bir müdahalenin olmasını engellemiş bulunuyoruz. Yeni kumbaralarımız kullanılmayan ayakkabı, giysi ve benzeri malzemeler bırakıldıktan sonra kapanıyor” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “31 farklı noktaya kumbaralarımızı yerleştirerek geri dönüşüm kapsamında hem çevre korurken hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Toplanan giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor” şeklinde konuştu.