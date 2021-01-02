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Gizemi ortaya çıkar ödülü kazan

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, hayata geçirdiği sanal uygulama ile ziyaretçilerinin hem keşif yönlerini geliştiriyor hem de çok değerli tarihi bilgiler ile bir ödül sunuyor.


Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılmasının ardından tüm dünyanın dikkatini çekerek birçok ülkeden yüzbinlerce kişiyi kendisine çeken Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ziyaretçilerine müzeyi gezerek cevaplarını bulabilecekleri test ve keşif seçenekli iki oyun sunuyor. Keşif oyunu özellikle derinlemesine öğrenmekten hoşlananlara hitap ediyor. Test oyunu ise çoktan seçmeli sorularla veya belli durumları verip mantık ilişkisi kurdurtarak cevaplara ulaştırıyor.


Oyunu oynamak için müzede olmak gerekli. Müzeye girince belli noktalarda bulunan oyun afişlerinde yer alan kare kodu telefona okutup oyuna giriş yapılıyor. Oyunda 9 istasyon yer alıyor ve her bir istasyon müzedeki farklı bir bölümü işaret ediyor. Bu istasyonlar çözüldüğünde Bursa'nın kültür mirası yerlerinden birine ait bir görsel ortaya çıkıyor. Bu görsel gizli bir bilgiyi de açıklıyor. Ziyaretçiler bu gizi çözmek adına müzedeki istasyonları gezip tüm detayları incelerken geçmişle de bir bağ kuruyor. Oyunu bitiren ziyaretçiler son olarak müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine ulaşıyor. Burada Osmanlı'nın ilk akçesinden basma imkanı bulan vatandaşlara, bastıkları akçe hediye ediliyor.

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