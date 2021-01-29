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Göbeklitepe'den esintiler Nilüfer'de izleyicilerle buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevgi Yüksel Uzunöz, ortaya çıkardığı dokuma eserlerini ‘Tarihin 0 Noktası Göbeklitepe’den Esintiler’ adlı tekstil sanatları sergisiyle izlenime açtı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevgi Yüksel Uzunöz, ortaya çıkardığı dokuma eserlerini ‘Tarihin 0 Noktası Göbeklitepe'den Esintiler' adlı tekstil sanatları sergisiyle izlenime açtı.


Nilüfer Belediyesi Galeri N Sanat Galerisi farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevgi Yüksel Uzunöz, iki yıl boyunca oluşturduğu el ve çarpana dokuma eserlerini ‘Tarihin 0 noktası Göbeklitepe'den esintiler' adlı tekstil sanatları sergisinde gözler önüne serdi.


Göbeklitepede'ki dikili taşlar üzerlerindeki figürleri eserlerine işleyen Sevgi Yüksel Uzunöz, hem tarihin sıfır noktasından yansımaları hem de dokuma sanatının inceliklerini sergiledi. Daha önce ağaç giydirme üzerine çalışmalarını sergileyen Uzunöz, dokuma sanatıyla ilgili ilk kez açtığı sergisini Göbeklitepe ve yurtdışında da görücüye çıkarmayı açmayı hedefliyor.


Özellikle çarpana teknikli dokuma sanatının unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren Uzunöz, “Göbeklitepe insanlık tarihi açısından çok önemli bir değer ve orada ortaya çıkan eserler beni bu çalışmayı yapmaya yönlendirdi. Çeşitli araştırmalar yaptım ve bu konuları el dokuması eserlerime yansıttım. Çarpana dokumalarının gündeme gelmesi ve el sanatlarında yer almasını yaygınlaştırma adına yola çıktım. El dokuması ve çeşitli teknikleri de sergide ilgi duyanlarla buluşturdum. Uzun zamandır gerçekleştirdiğim çalışmaların ürünü eserleri burada ortaya koyduk. Göbeklitepe'nin büyüleyici atmosferini devasa boyutları ile dikili taşlarını ve üzerlerindeki figürleri çağdaş yorum katarak dokuma teknikleriyle eserlerime yansıttım” dedi.


‘Tarihin 0 Noktası Göbeklitepe'den Esintiler' sergisi 12 Şubata kadar Nilüfer Belediyesi Galeri N Sanat Galerisi'nde izlenime açık kalacak.

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