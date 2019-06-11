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Göçmen çocuklar görme engelli sporcularla buluştu

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Uludağ Üniversitesi Toplum Gönülleri ile birlikte Bursa’da okuyan göçmen çocuklarla buluştu.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Uludağ Üniversitesi Toplum Gönülleri ile birlikte Bursa'da okuyan göçmen çocuklarla buluştu.


Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Uludağ Üniversitesi Toplum Gönülleri ile birlikte, Bursa'da öğrenim gören göçmen çocuklarla bir araya geldi. Yüzüncü Yıl Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlik keyifli anlara sahne oldu. Çeşitli atölyelerin gerçekleştirildiği etkinlikte ortak çalışmalar yapıldı. Yüz boyama, bilgi kart oyunu, palyaço, abeslan boyama, ilkyardım eğitimi, satranç, maket yapımı, goalball, görme engelliler futbol, atletizm ve müzik etkinliğinin düzenlendiği buluşma katılanlara keyifli anlar yaşattı. Faaliyete katılan yaklaşık 100 kişi güzel bir gün geçirdi.

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