Gökhan Tepe, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Gökhan Tepe, Bursa'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Pop müziğinin önemli isimlerinden Gökhan Tepe, Bursalı sevenleriyle bir araya geldi. Bir eğlence mekanının yıl dönümünde sahne alan Tepe, 1996 yılında çıkardığı 'Çöz Beni' albümünden 2018 yılında çıkardığı son albüm olan 'Yaz2018' albümündeki parçalara kadar çok sayıda şarkı seslendirdi.

Gökhan Tepe ‘Gel Aşkım' şarkısıyla konserinin startını verdi. Ardından kendisini dinlemeye gelen Bursalı dinleyicilerini selamlayan Tepe; "Bursa bu gece sizler için şahane repertuar hazırladık. Benim şarkılarımla başlayacağız, sonrasında sanatçı dostlarımla paylaştığım şarkılar ile devam edeceğiz ki en sevdiklerinizden bir tanesi de bu şarkı" diyerek 2013 senesinde Demet Akalın'a vermiş olduğu ‘Türkan' şarkısıyla enerjiyi yükseltti.

Sık sık kendisini dinlemeye gelen müzikseverler ile sohbet eden Gökhan Tepe, "Harika bir Bursa akşamında sizleri geçmişte bir yolculuğa götüreceğim. Zira 27 yılı birlikte geçirmişiz. İlla herkesin bir Gökhan Tepe şarkısı vardır diye düşünüyorum." diyerek 2010 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı ‘Yürü Yüreğim Gidelim Buralardan' şarkısını tüm Bursalı sevenleri ile birlikte seslendirdi.

‘Adı Aşk Olsun' şarkısıyla gönüllere dokunan Gökhan Tepe, sahne performansı ve sempatik tavırları ile geceye katılan davetlileri müzik yolculuğuna çıkarttı.

90'lı yıllara götürdü

‘Birkaç Beden Önce', ‘Çok Özlüyorum Seni' gibi sevilen şarkıları ile konserine başlayan Gökhan Tepe, şarkıları ve hikayelerini dinleyicilerle paylaştı. Tepe, "Bende sizleri 99 senesine götüreceğim o zaman. Sözü ve müziği bana ait bir şarkıyla biraz duygulandırayım, biraz daha duygulandırayım, ardından harika bir 90'lar repertuarı başlayacak. 90'ları sevenler kimler?" diye sorduğunda mekanı dolduran müzikseverlerin çoğunluğu el kaldırmasıyla ünlü pop sanatçısı Gökhan Tepe mutluluğunu gizleyemedi ve dillere pelesenk olan ‘Canözüm' şarkısını seslendirdi.

Sahnede eğlence mekanının sahipleri Ziver ve İlter Atalay'ın 3. yıl kutlaması adına özel olarak hazırlanan pastayı ‘Doğum Günün Bana Geldiğin Gündür' şarkısını seslendirerek davet eden Gökhan Tepe, böyle özel bir gecede sahnede olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek emek veren herkese ve gecede kendisini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti.

Konserinin bazı bölümlerinde vokalisti Pınar Çubukçu'ya mikrofonu bırakan Tepe, birlikte Aşkın Nur Yengi'nin unutulmaz şarkısı ‘Ay İnanmıyorum'u seslendirerek 90'lardan günümüze müzik keyfi yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Tepe, sahne performansı ve şarkılarıyla Bursalı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.