200 yıllık gelenek mahyaların geçmişten günümüze anlatıldığı sergi, müzeyi gezen ziyaretçilerden tam not aldı.

Haktan geleni hak adına halka veren vakıfların hikâyesinin anlatıldığı Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, 11 ayın sultanı ramazanda anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Osmanlı'dan günümüze yaşatılan ve 200 yıllık geçmişi bulunan ‘Mahya' geleneğinin hikâyesi müzede açılan sergi ile günümüze taşınıyor. Vakıflar Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Göklere yazılan sanat Mahya Sergisi' Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde müze dostlarının beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Haşmet Kartoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal, Eşrefoğlu Rumi'nin soyundan Araştırmacı- Yazar MehmedSafiyüddin Erhan, son Mahya Ustası Kahraman Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışında konuşan Mahya Ustası Kahraman Yıldız, mahyanın bir Osmanlı sanatı olduğunu ve elektrik yaygınlaşıncaya kadar mahyaların zeytinyağlı kandiller ile hazırlandığını söyledi. Mahyaların daha sonraları ampuller ile hazırlanmaya başlandığını belirten Yıldız, 1800 yıllarda Avrupalı bir gezginin İstanbul'daki mahyaları gördüğünde “Türkler medeniyeti çoktan yakalamışlar, yıldızlardan yazı yazmışlar” dediğini aktardı. Artık yeni ustaların yetişmediğini ve eski sanatlara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a mahya sanatını gençlere tanıttığı ve hatırlattığı için teşekkür etti. Sergi açılışında söz alan, Araştırmacı-Yazar MehmedSafiyüddin Erhan ise kendi üstadı ve eski mahya ustası Hazarfen Hasip Molla Zade İsmail Sönmez'i anlattı. Asırlık gelenek mahyaların tarihçesinin anlatıldığı sergi de Osmanlı Dönemi'ne ait mahyaların fotoğrafları da bulunuyor. Sergi, ramazan ayı boyunca Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde izlenime açık kalacak.