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Göktuğ Molla'dan gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzme branşı sporcusu Göktuğ Molla, Türkiye Arena Uzun Kulvar yarışlarında ikinci oldu.


15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Cihabir Çulhaoğlu Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan, 13 - 14 Yaş Erkek Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, İzmir Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Göktuğ Molla, 1500 m serbestte 17:40:48 derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Aynı organizasyonda mücadele eden Büyükşehirli küçük bayanlar ise 4x100 karışık bayrak yarışını 05:06:44 ile geçerek dördüncülük madalyasının sahibi oldu.

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