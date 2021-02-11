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Gökyüzünde büyüleyen görüntü

Bursa İnegöl’de gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı.

Bursa İnegöl'de gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Özellikle lodoslu havaların olduğu zamanlarda bu tür görüntülerin ortaya çıkması dikkat çekiyor.


İnegöl'de ocak ayında mevsimin ilk kar yağışı olurken bu yağışlar fazla sürmedi. Yağışların gitmesiyle bahardan kalma havalar yaşanıyor. Zaman zaman zaman lodosun etkili olduğu ilçede güneş doğarken ve batarken ortaya muhteşem görüntüler çıkıyor. Gökyüzünün bir anda kızıl olması görenleri mest ediyor. Lodoslu havalarda yaşanan bu olay insanları büyülüyor. Önceki yıllarda ise bu tür olaylara rastlanmak neredeyse imkansızdı. Hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkan İnegöl'de hafta sonu artık bu sıcaklıkları görmek mümkün olmayacak. Meteoroloji verilerine göre Marmara bölgesinde hafta sonu beyaz örtü kaplayacak. Yağışların bir hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor.

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