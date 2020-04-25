İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gökyüzünde muhteşem görüntü

11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci gününde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan yıldızın muhteşem görüntüsü kameraya yansıdıBursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan bir yıldızın görüntüsü dikkat çekti.

11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci gününde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan yıldızın muhteşem görüntüsü kameraya yansıdı


Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan bir yıldızın görüntüsü dikkat çekti. Gökyüzündeki o muhteşem an ise kameraya yansıdı. Ramazan ayının ikinci gününde görülen ay ile parlayan yıldızın görüntüsü doyumsuz bir manzara oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.