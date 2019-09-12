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Gökyüzünün efsâne kanatları hünerlerini sergileyecek

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Gökyüzünün Efsâne Kanatları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Seyyar Kümes Yarışması’nda rengârenk güvercinler hünerlerini sergileyecek.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Gökyüzünün Efsâne Kanatları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Seyyar Kümes Yarışması'nda rengârenk güvercinler hünerlerini sergileyecek.


Mustafakemalpaşa'daki güvercin potansiyelini tanıtmayı hedefleyen organizasyonda Türkiye, Fransa, Hırvatistan ve İsviçre'den 100 farklı ırktan güvercin yarışacak. Güvercinler, Avrupa Uçucu Sanat Güvercinleri Federasyonu (EFU) gözetiminde Heinz Gerber, Franco Visona ve Peter Brlosic'ten oluşan uluslararası komite tarafından puanlanacak. Yarışmada Türkiye ayağında güvercinler, uzun dönme, çember netliği, dalış ve hız gibi değerlendirmelere alınacak. Aralık Mahallesi merasında yapılacak olan yarışta damcı takla, dönek, kelebek, dolapçı, adana, osmanlı makaracısı, birmingham ve vuta ırkları görücüye çıkacak.


İlçede güvercine büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bu tür faaliyetler sayesinde uluslararası alanda güvercin ırklarının tanıtılarak korunmasının sağlandığını belirtti. Kanar, “Gökyüzünün Efsâne Kanatları Derneği'nin teşebbüsüyle böylesi özel bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Güvercin, barışın ve sevginin timsâlidir” dedi.

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