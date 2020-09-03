Göl çekildi kaynak pınarlar ortaya çıktı

Bursa'da barajların yanısıra bir çok gölette yaşanan kuraklık alarmı Türkiye'nin 5.gölü olan İznik'te de yaşanıyor. İznik Gölü'nde suların çekilmesi ile birlikte sahillerde gölü besleyen kaynak pınarlar ortaya çıktı.

Son günlerde sık sık su seviyesindeki azalmalar ile gündeme gelen İznik gölünde suyun çekildiği kıyı bölgelerinde ortaya çıkan kaynak pınarlar görenleri şaşırtıyor. Özellikle ilçeye bağlı Boyalıca kasabası sahilinde ortaya çıkan kaynak pınarlardan akan soğuk su, Boyalıca'da ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlardan ilgi görüyor. Boyalıca sahil bölgesindeki kayanın içinden akan soğuk suyun debisi de dikkat çekiyor. Kaya içinden akan su, 5 litrelik bidonu yaklaşık 20 saniyede dolduruyor.

Amatör balıkçılık yapan emekli öğretmen Celal Aktürk tarafından rastlantı sonucu bulunan pınarlardan akan suyun, yoğun bir kükürt içerdiği görülürken kaynaktan çıkan suyun gölde birleştiği bölgelerdeki yeşil yosunların yer yer beyazladığı dikkat çekiyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Celal Ertürk, “Çıkan kaynak suyu Kükürtlü olmasından dolayı Boyalıca ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Vatandaşlar el ve ayaklarda kullanıldığında fayda sağladığını söylüyorlar. Kayanın içinden suyun çıkması Allah'ın bir lütfü” diye konuştu.