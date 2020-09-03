İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göl çekildi kaynak pınarlar ortaya çıktı

Bursa’da barajların yanısıra bir çok gölette yaşanan kuraklık alarmı Türkiye’nin 5.

Bursa'da barajların yanısıra bir çok gölette yaşanan kuraklık alarmı Türkiye'nin 5.gölü olan İznik'te de yaşanıyor. İznik Gölü'nde suların çekilmesi ile birlikte sahillerde gölü besleyen kaynak pınarlar ortaya çıktı.


Son günlerde sık sık su seviyesindeki azalmalar ile gündeme gelen İznik gölünde suyun çekildiği kıyı bölgelerinde ortaya çıkan kaynak pınarlar görenleri şaşırtıyor. Özellikle ilçeye bağlı Boyalıca kasabası sahilinde ortaya çıkan kaynak pınarlardan akan soğuk su, Boyalıca'da ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlardan ilgi görüyor. Boyalıca sahil bölgesindeki kayanın içinden akan soğuk suyun debisi de dikkat çekiyor. Kaya içinden akan su, 5 litrelik bidonu yaklaşık 20 saniyede dolduruyor.


Amatör balıkçılık yapan emekli öğretmen Celal Aktürk tarafından rastlantı sonucu bulunan pınarlardan akan suyun, yoğun bir kükürt içerdiği görülürken kaynaktan çıkan suyun gölde birleştiği bölgelerdeki yeşil yosunların yer yer beyazladığı dikkat çekiyor.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Celal Ertürk, “Çıkan kaynak suyu Kükürtlü olmasından dolayı Boyalıca ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Vatandaşlar el ve ayaklarda kullanıldığında fayda sağladığını söylüyorlar. Kayanın içinden suyun çıkması Allah'ın bir lütfü” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.