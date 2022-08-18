Göl ve göletlere 2,5 milyon sazan bırakıldı

1 milyon 43 bin adet yavru sazan balığı, Yeniköy Altı'ndan İznik Gölü'ne bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan 2,5 milyon sazan balığı Bursa bölgesindeki göl ve göletlere bırakıldı.

İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin adet

Yavru sazan balıkları; Bursa İl Tarım Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Mehmet Çınar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ile birlikte İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Akın Belgen, Su Ürünleri Mühendisi Hacı Bayram Güneş ve Tarım Teknikeri Ozan Çelebi'nin de katılımıyla, İznik Gölü Orhangazi Yeniköy Altı Sahili'nden göle bırakıldı.

"Bu yıl rekor sayıda balık suya bırakıyoruz"

Bursa İl Tarım Müdürü Mehmet Akif Şenyürek, 'Tarım ve Orman Bakanlığı Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi çerçevesinde yürütülen bir faaliyet için Marmara'nın en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde olduklarını belirterek, "Aynı zamanda Uluabat Gölü, ilimizde 5 ilçemizdeki 45 tane büyük ve orta ölçekli göl ve göletlerde balıklandırma faaliyeti yapıyoruz" dedi. Bu sezon 2,5 milyon adet yavru sazan balığını suyla buluşturduklarını vurgulayan Şenyürek, "Son beş yıla baktığımızda 3 milyon 400 adet balığı suyla buluşturmuşken, bu sene biraz daha fazla sayıda balığı göl ve göletlerimizde suyla buluşturuyoruz" dedi. Bursa'nın 115 kilometre deniz sahili olan bir kent olduğunu hatırlatan Şenyürek, "Aynı zamanda İznik ve Uluabat gölleri ve farklı göl ve göletleri ile tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi su ürünlerinde de önemli bir paya sahip. Her geçen gün su ürünlerinin artırılmasına yönelik olarak da Bakanlığımızın talimatları ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizde bunun dışında 12 tane kültür alabalık yetiştiriciliği, 2 sazan, 1 yayın ve 4 tane de midye üretimi yapan işletmemiz mevcut. Özellikle ihracata yönelik Mudanya, Karacabey ve Gemlik'te birtakım projelerle izleme faaliyetleri yürütüyoruz" dedi.

2019 yılında 5 bin 996 ton kültür deniz ve göllerde deniz ürünleri üretimi olduğunu belirten Müdür Şenyürek, "2021 yılında 8 bin 504 tona yükselmiş oldu. Bu da bize gösteriyor ki yıllar itibarıyla Bursa'da su ürünleri üretimimizi aşama aşama geliştiriyoruz. 2022 yılındaki hedeflerimize de bunun üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi. İznik Gölü'nün kendileri için biraz daha önemli olduğuna vurgu yapan İl Müdür Yardımcısı Şenyürek, "İznik Gölü özel miyolojik, morfolojik ve ekosisteme sahip bir göl. İznik Gölü'nde toplam 27 çeşit balık yaşamakta" dedi. İznik Gölü'nde 4 adet avlak sahası ve 5 adet su ürünleri avcılık kooperatifi bulunduğunu belirten Şenyürek, "129 tane ruhsatlı balıkçı gemisi mevcuttur. Sportif avcılığın geliştirilmesi, göllerdeki balık popülasyonunun artırılması amacıyla; Edirne İpsala Su Ürünleri Araştırma İstasyonu'ndan gelen yavru balıklar, Bakanlığımız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün organizasyonu ile İl Müdürlüğümüzce Doğal göl ve Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki göletlere balıklandırma çalışması yapılmaktadır. Sulama amaçlı yapılan göletlerin balıkçılığa kazandırılması çalışması ile atıl durumda olan kaynaklar üretime kazandırılarak farklı üretim modellerinin uygulanmasına imkan sağlayarak, bu çerçevede ülkemizde eksikliği hissedilen sportif avcılık alanlarının İlimizde oluşturulması yönünde önemli bir adım atılmıştır. Vatandaşlarımıza ve köylümüze düşen görev ise doğal göl ve göletlere bırakılan bu yavruların korunmasına yardımcı olunması ve bunların büyüyerek en azından bir kez üremesine fırsat sağlanmasıdır. Böylelikle ortamda doğal üreme döngüsü sağlanacaktır" diye konuştu.