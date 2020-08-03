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Gölde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Bursa’nın İznik ilçesinde gölde ki sazlıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde ki sazlıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye tarafından kurtarıldı.


İznik'e bağlı Çakırca Mahallesinde İznik gölünün içinde sazlıklardan sesleri fark eden vatandaşlar durumu İznik Belediyesi zabıta ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen İznik Belediyesi zabıta ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sazlıkların içinde köpek olduğunu tespit ettiler. Boğulma tehlikesi yaşayan köpek kurtarıldı ve veterinere götürüldü.


Maskot adı verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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