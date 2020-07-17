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Gölete düşen çocuğu iple kurtardılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken gölete düşen çocuğu, o sırada yürüyüş yapan bir genç iple suya girip kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken gölete düşen çocuğu, o sırada yürüyüş yapan bir genç iple suya girip kurtardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Gölet etrafında oynayan H.K. isimli küçük çocuk göletin eğimli olan beton kıyı kısmında oynarken yosunlar sebebiyle kayıp içine düştü. Olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Gölete giren bir genç çocuğu kurtardı. Çevredekilerin yardımıyla gölete atılan iple yukarıya çekilen çocuk ve genç vatandaşlar tarafından göletten çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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