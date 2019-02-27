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Gölete uçan araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıktı

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç gölete uçtu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç gölete uçtu. Araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Kozluören mevkinde seyir halinde plan bir araç henüz belirlenemeyen bir sebepten Kozluören göletine uçtu. Suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen ekiplere AFAD ekipleri de katıldı. Suya giren ekipler araçtan bir kadın 2 kişinin cesedini çıkarırken 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Göletin içinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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