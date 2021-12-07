Gölge oyunları festivali başlıyor

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 19'uncu Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 15 Aralık Çarşamba günü başlıyor.

Hedefi ‘geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz'ü tanıtmak ve ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek olarak' belirlenen festivalde, oyun gösterimlerinin yanı sıra seminer, sergi ve benzeri faaliyetler de yer alacak. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın UNIMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Milli Merkezi ile Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) desteği ile düzenlediği festival, 15-19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Festivalde Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Türkiye'den 18 ekip, 34 gösteri gerçekleştirecek.

Kukla ve gölge oyunu tutkunlarının merakla beklediği festivalin tanıtım toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Özer Matlı'nın iştirakiyle Karagöz Müzesi'nde yapıldı. Başkan Aktaş, gösterilerin Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi ve Karagöz Müzesi'nde izlenime sunulacağını hatırlattı. Festivalde Karagöz Sanatçısı Metin Özlen'in yanı sıra Ünver Oral ve Şinasi Çelikkol'un da bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Gösteri, söyleşi ve panelin dışında Karagöz gölge oyununun gelecek nesillere aktarılmasına da katkıda bulacak atölyeler planladık. Türk gölge tiyatrosu ‘Karagöz', UNESCO tarafından Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilmektedir. Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi ile ülkemizin öz simgelerinden biri olan Karagöz ile Hacivat'ın dünya sahnesindeki yerinin daha belirgin hale gelmesine katkı sağlayacak festivalimizi, hem çocuk ve gençlerimizi eğlendirmesi hem de onlara ilham olması dileğiyle düzenliyoruz. Bu nedenle tüm sanat dostlarını salonlarımıza bekliyoruz. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'na ve sponsorumuz Uludağ Koleji'ne teşekkür ediyorum” dedi.

BKSTV Başkanı Özer Matlı da yerel değerlerini evrensele dönüştüren Bursa'nın, Karagöz-Hacivat efsanesini de bu festivalle tüm dünyaya duyuracağını kaydetti. Matlı, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı olarak başta Uluslararası Bursa Festivali olmak üzere, Gelenekle Halk Oyunları Şenliği ile Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nden sonra şimdi de 19'uncu Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'ni Bursalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Matlı, “Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen ve vakfımıza her zaman destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.