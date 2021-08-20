Gölyazı esnafı yaşananlardan üzgün

Bursa'nın turizm beldesi Gölyazı'da geçtiğimiz günlerde bir uzman çavuşla aralarında arbede yaşaNan esnaf, bu hadiselerden büyük üzüntü duyduğunu, ancak olayın medyaya farklı yansıdığını söyledi.

Kavgaya sahne olan turistik eşya satan dükkânın sahibi Yalçın Feridun, "Üzücü olay geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşti. Olmasını istemediğimiz, tasvip etmediğimiz bir olaydı. Olay tek yönlü yaşanmış şekilde medyaya aktarıldı. Aslında olayın iç yüzü öyle değildi. Biz gerekli görüntüleri jandarmaya teslim ettik. Bütün görüntülerde bizim çocuğa ve eşine dokunmadığımız çok net belli. Biz yılların esnafıyız, sicilimiz olduğu söylendi. İnanın bizim trafik cezamız bile yok, bir sürü şahidimiz var. Hata yaptıysak cezasını çekeriz ve özrümüzü dileriz. Güvenlik kameralarını incelediğimiz kadarıyla, beyefendi geliyor, ahşap yapımı rüzgâr gülü almak istiyor. Fiyatının 25 lira olduğu söylenince, 'Siz kazıkçısınız, bunlar 5 lira' deyip, olayın ilk fitili orada ateşleniyor. Sonra dükkânın karşısına geçiyorlar, orası da bize ait olan iş yeri. Oradan bir tane almak istiyor. Kız kardeşim de elinden alıp, 'Bizden almayın, gidin başka yerden alın' dediğinde beyefendinin verdiği tepkiyle karşılaşıyor. Sonrasında sevimsiz olaylar oluyor. Burası köy yeri. Köylüden karışanlar oluyor. Köyde jandarma arkadaşlar varmış, müdahale ediyorlar. Bizler de davacıyız, şikâyette bulunduk. Beyefendiyi tanımıyoruz, o da şikâyetçi. Kalan kısmı adlî mercilerin işi. İki taraf için de hayırlısı olmasını diliyoruz. Ben Bursa'da da yıllarca esnaflık yaptım. Benim sicilime ve ailemin siciline bakabilirler" dedi.

Uzman çavuşla kavgaya karışan Mustafa Feridun ise, "Ben konuşmaya şahit olup müdahale ettim. Sadece halamın yanında olmak maksadıyla gitmiştim. Birkaç kelime etmeden benimle münakaşaya girdi. Ondan sonra aramızda biraz arbede yaşandı. Bana bir cisim fırlattığı için dostum olan insanlar olaya müdahale etti. Bizi çocuğa vurmakla suçladılar. Biz bunu yapacak insanlar değiliz. Kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi, babası cismi yerden alırken kendi çocuğunun dudağına isabet etti. Çocuğun yüzü kan içinde kaldı. Bizim çocuk ve kadına vurmamız söz konusu değil. Bunlar görüntülerde de belli" şeklinde konuştu.