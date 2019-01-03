Gölyazı'da 2600 yıl öncesine ait sağlık merkezi ortaya çıktı

Bursa'nın turizm merkezleri arasında yer alan ve geçmişi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı'da, Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan kazılarda bölgenin sağlık merkezi olduğu bulgusuna ulaşıldı.

Bursa'da 2016 yılında Nilüfer Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirdiği kurtarma ve sondaj kazılarında, Gölyazı Mahallesi'nin 2 bin 600 yıl öncesinde sağlık merkezi olduğu ortaya çıktı. O dönem adı Apollonia ad Ryndacum olarak bilinen Gölyazı'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, tıbbi materyallere ulaşıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihe ışık tutacak yeni bilgiler elde edildiğini açıkladı. Bozbey, ekibin kazılarda ortaya çıkan eserleri temizlemesi ve güçlendirmesi aşamasında bazı metal eşyaların tıbbî alanda kullanıldığını belirlediğini söyledi.

Başkan Bozbey, "Apollonia ad Ryndacum, aynı zamanda sağlık tanrısı Asklepios'un saygı gördüğü bir şehir. Kazı ekibimiz 2016 yılında bir hekim ve ailesine ait mezar grubunu daha önce ortaya çıkarmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda da bölge hakkında çok önemli verilere ulaşıldı. Daha önce bulunan mezar grubu ve hekim âletlerinin yer alması Gölyazı'nın o dönem sağlık merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Bu da önemli bir turizm merkezimiz olan Gölyazı'nın havasıyla, suyuyla insanlara huzur vermesinin yanı sıra sağlık alanında da önemli bir merkez olduğunu gösteriyor" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin Gölyazı'da 2018 yılı kazı ve koruma çalışmaları Aralık ayında sona erdi. Yıl boyunca çalışmalar ağırlıklı olarak 'kutsal alan' bölümünde kazı yapıldı. 2017 yılında kazılar büyük ölçüde tamamladı ve 2018 yılında da detay kazıları yapılarak alanın anlaşılmasına yönelik araştırmalara devam edildi. Bu arada defineciler ve doğal tahribat sebebiyle hayli zarar gören alanda restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlanmak üzere Gazi Üniversitesi'nden Prof Dr. Yaşar Selçuk Şener'den rapor alındı. Daha sonra kılcal çatlaklar tespit edilerek anıt üzerinde jeofizikik incelemeler yaptırıldı. Son olarak elde edilen veriler ışığında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bilgisi dahilinde alanda geçici koruma tedbirleri alındı. Çatlaklar dolduruldu ve sağlamlaştırmalar yapıldı. Anıt, çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılacak duruma getirildi. Çalışmaların 2019 programında da çevre düzenleme projesi hazırlanarak alanın ziyarete açılması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Gölyazı'nın tamamı yakın bir gelecekte yaşayan arkeopark hâline gelecek.