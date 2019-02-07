Gönül dostları buluştu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği “Gökkuşağı Vurgunları, Ahmet Tüzün'le Gönül Dostları Buluşması” ilgi gördü.

Gazeteci yazar Ahmet Tüzün, Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, Gökkuşağı Vurgunları-Pusat adlı romanını ve Türkiye'yi 12 Eylül darbesine sürükleyen yılları anlattığı söyleşide, “Biz Türk gençliği olarak, bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakârlığı yaptık. Gerek 12 Eylül darbesi ve gerekse 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizi karanlığa mahkûm etmek için yapıldı. Ama Allah'ın izniyle darbeler ve darbeciler Türkiye'de hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Bu organizasyona verdiği destek için başkanımıza ve bütün belediye personeline teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da gecede yaptığı konuşmada, “Belediyemiz millî kültürümüzü yansıtan ve yaşatan çalışmalara her zaman destek vermiştir. Mustafakemalpaşa'ya değer katanlardan biri olan hemşehrimiz Ahmet Tüzün'ün eserlerini halkımıza tanıtmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Gecenin sonunda yazar Ahmet Tüzün, romanını gelen davetlilere imzaladı.