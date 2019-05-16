Gönüller birlik iftarında buluştu

Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlen iftar yemeğine, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları Ercan Leblebici, Fatma Kocaman ve Ersin Ekici, Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları, yaşlı, yetim ve engelli vatandaş katıldı.

İftar programında masaları tek tek dolaşarak konuklarla sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yemekte yaptığı konuşmada, Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerini paylaşmanın mutluluğunu duyduklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin huzur ve mutluluk sağladığını belirten Başkan Mehmet Kanar, “Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Sabrın anlamı olan şehit ve gazilerimiz, engelli vatandaşlarımızın yüzü güldükçe ülkemiz daha iyi olacak. Sizlerin dullarına ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar sizler için neler yaptıysa, bizlerinde yerelde bunun gayretini göstereceğimizden şüpheniz olamasın. Hepinize kapımız açık, istediğiniz müdürlükle randevu olmaksızın görüşebilir, beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Çözüm odaklı hizmet etmek gönül belediyeciliğinin şiarıdır. Şehitlerimiz, gazilerimiz, yetimlerimiz ve engellilerimiz bizlere emanettir. Bu emaneti el birliği ile koruyacağız. Ramazan'ın bu güzelliğinin bayrama da aksetmesini diliyorum” dedi.

Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar'da yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları vererek toplumun farklı kesimlerini iftar sofrasında bir araya getiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti.

İftar sonrası nostaljik Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan Kıvılcım Tiyatrosu, geleneksel orta oyunu ve animasyon gösterileri ile eğlenceli anlar yaşattı.