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Gönüllü çevrecilerden sahil temizliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler ve çevre gönüllüleri ile birlikte Küçükkumla sahilinde atık topladı.


Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Plajda Atık Toplama etkinliği Gemlik Küçükkumla'da yapıldı. Çevreye ve denizlere olan duyarlılık ve kıyılardaki kirliliğe dikkat çekerek farkındalığı artırmak amacıyla yapılan etkinliğine Doğa Koleji öğrencileri ve gönüllü çevreciler destek verdi. Ellerine çöp poşetlerini alan çevreciler, sahildeki atıkları büyük bir titizlikle topladı.

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