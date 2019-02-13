Gönüllü itfaiyecilere dijital destek

Digi-FIRE isimli projenin tanıtımı, Başkan Alinur Aktaş'ın katıldığı toplantıyla yapıldı.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, Almanya, İspanya ve Romanya'dan misafirler ile gönüllü itfaiyecilerin katıldığı tanıtım toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesiİtfaiye Daire Başkanlığı'nca hazırlanan Digi-FIRE, Uludağ Üniversitesi, Bursa Gönüllü İtfaiyeciler Derneği ve Konya Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği'nin yanı sıra Almanya, İspanya ve Romanya'dan itfaiye ve kurtarma birliklerinin ortaklığıyla hayata geçirildi. ‘Gönüllü İtfaiyeciler için Dijital Destek' adıyla hazırlanan eğitim projesi için Avrupa Birliği fonlarından 173 bin Euro'luk kaynak kullanıldı. Proje ile Bursa ve Türkiye'deki gönüllü itfaiyeciler için uzaktan eğitim portalı oluşturulması hedeflendi.

Merinos AKKM Yıldırım Beyazıd Salonu'ndaki Digi-FIRE tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiyeciliğin cesâret isteyen bir görev olduğunu söyledi. Bütün itfaiye erlerinin aynı zamanda birer kahraman olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Onlar her yangında can kurtarmak için kendilerini tehlikeye atıyorlar. Sadece yangından yangına koşarak değil deprem ve sel gibi tabiî felaketlerde de yanımızdalar. Yüreğimize su serpmek için 7/24 tetikte bekliyorlar” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye teşkilatının çağın gerekleri doğrultusunda sürekli bir yenilik içerisinde olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, itfaiye teşkilatımızın muhtemel felaketlere karşı sürekli hazır ve ihtiyaç duyulan donanımlara sahip bir birim olması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Tabii ki sadece yangın söndürme faaliyeti yapmıyoruz. Kurum içi eğitimlerin yanında vatandaşlarımızı da yangın konusunda bilinçlendirmek için eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

‘Gönüllü toplum, güvenli mahalle'

Başkan Alinur Aktaş, Digi-FIRE projesinin ‘Gönüllü toplum, güvenli mahalle' sloganıyla vatandaşların kamu hizmetlerine katılmalarının artıracağını söyledi. Projenin aynı zamanda yangın ve afet şuurunun yaygınlaşmasına, teknolojik imkânların kullanılmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Digi-FIRE, ilerleyen zamanlarda uzaktan eğitim için gerekli bütün materyallerle zenginleştirilerek, örnek ve öncü bir eğitim portalı haline gelecek. Gönüllü itfaiyecilerimiz, bir itfaiyecinin aldığı eğitim, beceri ve donanıma sahip olan amatör ruhlu profesyonellerimizdir. Bu proje, gönüllü itfaiyecilerin yetişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başkan Aktaş, gönüllü itfaiyecilere sertifikalarını verdi.