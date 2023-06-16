Gönüllülerden 'çocuk hakları' çalışması

Yeşim Grup'un girişimiyle şekillenen ve Lacoste Vakfı'ndan aldığı uluslararası destekle SosyalBen Akademi danışmanlığında yürütülen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesinde yer alan gönüllü öğrenciler, Şükrü Şankaya İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklarla yıl sonu saha çalışması gerçekleştirdi.

Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliğiyle geliştirilen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi çerçevesinde Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi'nden toplam 80 gönüllü öğrenci, Şükrü Şankaya İlkokulu'nda okuyan 745 çocukla yıl sonu saha çalışması için bir araya geldi. 12 Haziran'da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde genç gönüllüler, oyun, müzik ve resim atölyesi gerçekleştirerek çocuklarda ritim duygusu, gönüllülük bilinci ve çocuk hakları konularında şuurlanma sağladı. Etkinlikte uygulamalı olarak gönüllülüğü deneyimleyen lise öğrencilerinin bu saha çalışması ile proje başlangıcından bu yana akran iletişimi, çocuklarla iletişim, takım çalışması, empati, liderlik ve kriz yönetimi alanlarında aldıkları yol da dikkat çekti. Lise öğrencileri, çocuklarla olan etkileşimleriyle birlikte insan ilişkileri konusunda gelişim gösterirken takım çalışması ve zorlu durumlarla başa çıkma becerilerini pekiştirdi. Aynı zamanda bu deneyim, genç gönüllülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken çocuklarla güçlü bağlar kurmalarına da fayda sağladı.

“Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi çerçevesindeki bu anlamlı etkinlik, genç gönüllüler ve katılımcı çocuklar adına değerli deneyimler sağlarken, toplumda sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin örnek iş birliğiyle 2019 yılında yola çıkan ve 30 öğrenci ile hayata geçirilen “Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmayı hedefliyor. Proje, kurumlar arasındaki öğrenmeyi, birbirini güçlendirmeyi desteklediği gibi akranlar arası bir deneyim paylaşımına da zemin hazırlıyor. Özel okullarda ücrete tabi olan bu deneyimlere devlet okullarındaki çocuklar erişemiyor. Proje bu anlamda deneyimsel eşitliği sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Yeşim'in kurucusu Şükrü Şankaya'nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmaya imkan sağlayan proje, Eylül 2021'de Lacoste Vakfı'ndan aldığı uluslararası destekle hız kazanarak yeni dönemde Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi'nin katılımıyla daha da büyüdü. Şu anda 180 gönüllü öğrencinin yer aldığı projede nihai hedef, gönüllüğün önce Bursa'da, sonra da Türkiye'deki diğer okullarda yaygınlaştırılması ve bu konuda bir şuur oluşturulması.

2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde SosyalBen Akademi Danışmanlığı'nda Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri ile gönüllülük, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk temalarında eğitimler, etkinlikler ve uygulamalı saha çalışmaları gerçekleştirilerek öğrencilerin gönüllülük bilinci ve hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazanmaları için çalışmalar devam ediyor. Dönem içinde teori ile desteklenen proje uygulamaları ile öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmalarını yaşayarak öğrenme fırsatı yakalıyor.

Projenin danışmanlığını yürüten SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı'nın ikinci iktisadi işletmesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye'deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veriyor.