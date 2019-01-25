Gören araba anahtarı sanıyor ama hassas terazi

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 13 kişi polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden emniyetteki ifadeleri tamamlanan 1'i kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi. Baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçiren polis, araba anahtarı görünümlü hassas terazilere de el koydu. Bursa polisinin operasyonu sayesinde tacirlerin şekilden şekle soktuğu hassas teraziler de deşifre olmuş oldu.

İl genelinde uyuşturucuya karşı topyekun savaş başlatan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelenilen bir grubu takibe aldı. Yapılan teknik takibin ardından operasyona start veren ekipler, uyuşturucu kullanıp ticaretini yaptıkları iddia edilen 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan bazılarının üzerinden bir miktar uyuşturucu maddesi çıkarken, bazılarının ev iş yerlerinde yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, anahtar görünümünde hassas teraziler, bir miktar alüminyum folyo ve bir adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan T.E., M.N.H., Ö.İ., U.K., T.Ş. ve İ.Ö. isimli 1'i kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Araba anahtarı görünümünde terazi

Yapılan operasyonlarda polis, çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabancaya el koydu. Uyuşturucu tacirlerinin uyarıcı maddeleri tartmakta kullandıkları hassas terazilerin şekil değiştirdiği de polisin operasyonu ile ortaya çıktı. Görünüşte araba anahtarı zannedilen uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanılan hassas terazilere el konuldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.