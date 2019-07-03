İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gören şok oluyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde koruma köpeği ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde koruma köpeği ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.


Harika bir koruma köpeği olarak gösterilen ve yanına kimseyi yaklaştırmayan Akbaş cinsi köpek ile kedinin dostlukları görenleri şaşırtıyor. Beyaz renkte oldukça güçlü bir yapısı olan çoban köpeği Akbaşlar tercih edilen bir tür. Yanına sahibinden başka hiçbir insan ve hayvanı yaklaştırmaması ile tanınıyor.


Yenişehir ilçesinde bir çiftlikte bulunan Kar isimli Akbaş köpeği ve Kül isimli kedi birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Hayvanların sahibi Yalçın Ercan, “Kar ile Kül âdetâ kardeş gibiler. Yanlarına başka köpek ya da kedinin yaklaşması imkânsız. Kar Kül'ü göremediği zaman hırçınlaşıyor. Aynı kaptan yemek yiyiyorlar. Bu çok zor görülen bir durum. İkisini bu hâlde görenler gözlerine inanamıyorlar. Çünkü Akbaşlar oldukça sert köpeklerdir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.