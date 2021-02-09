İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Görenler ne yaptığını anlamaya çalışıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde kısıtlama saatlerinde sokakta gezen bir vatandaşın yaptığı hareketler şaşkınlığa sebep oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde kısıtlama saatlerinde sokakta gezen bir vatandaşın yaptığı hareketler şaşkınlığa sebep oldu. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Caddesi üzerinde gece 00.30 saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaşın yaptığı hareketler şaşkınlığa sebep oldu. Kısıtlamada evde olması gerekirken yolun ortasında anlamsız hareketler yapan bir kişi anbean görüntülendi. Ne yapmaya çalıştığı anlaşılmayan şahsın kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.