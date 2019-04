Görme bozukluklarının yüzde 80'i engellenebilir

Dr. Ömer Faruk Tabar, dünyada 250 milyon görme engelli kişi olduğunu, bunun yüzde 80'ini önlenebilir görme bozukluklarının teşkil ettiğini söyledi.

250 milyon görme bozukluğu olan kişi sayısının 19 milyonunun çocuklardan oluştuğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Dr. Ömer Faruk Tabar, çocuklarda rastlanan görme bozukluklarının başında miyop, hipermetrop ve astigmatismanın geldiğini söyledi. Miyop çocukların yakını iyi gördüğünü, uzağı iyi görmek için gözlerini kısarak baktığını belirten Tabar, "Okulda tahtayı görmekte zorluk çekerler. Bu tür bir kırma kusuru doğumda nadir olarak görülür. Çocuk büyüdükçe ortaya çıkar. 9-10 yaşlarında okul taramalarında tespit edilir. Kalın kenarlı gözlük takılarak düzeltilir. Gözlükle düzeltme yapılırken, çocuklarda miyop inin tam derecesi verilmelidir. Bu 8 yaş altındaki çocuklarda, göz kırpma alışkanlığının gelişmemesi ve normal akomodasyon konverjans refleksinin gelişimi için önemlidir. Hipermetropi, göze paralel olarak gelen ışınların, dolayısıyla görüntünün retinanın arkasında odaklanmasıdır. Çocuklar bu kırma kusurunda akomodasyon yaparak uzağı net görürler. Ancak akomodasyon rezervleri azaldığı için yakını bulanık görürler. Akomodasyonlarını zorladıkları için gözlerinde ve alınlarında bilhassa akşamları şiddetlenen ağrıları olur. Sabit bir noktaya bakarken bulanık görürler. İnce kenarlı mercek takılmış gözlüklerle düzeltilir. Astigmatisma, gözün her meridyeninde kırıcılığının farklı olmasıdır. Miyop ve hipermetrop gözlerde simetrik bir bulanık görme varken, astigmat gözlerde simetrik olmayan bir bulanıklık vardır. Bu çocuklar baktıkları cisimleri yamuk olarak görürler. Örneğin bir basketbol topunu, Bir Amerikan futbol topu gibi elips şeklinde görürler. Astigmatik görme bozukluğu olan çocuklar, çift görme, baş ağrısı, göz ağrısı, okurken, yazarken çabuk yorulma, konsantrasyon bozukluğundan, satır atlamalardan, şikayet ederler. Astigmatisma çocuklarda silindirik lenslerin takıldığı gözlüklerle düzeltilir" dedi.

Çocuklarda, kırma kusurlu görme bozukluklarının olup olmadığının ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından fark edilebileceğini belirten Tabar, "Oturduğu sınıfta arka sıralardan baktıklarında, tahtaya yazılı şeyleri bulanık görme veya görememe, iyi görmek için gözlerini kısma, sık göz kırpma, bir şey okurken satırları atlama, parmaklarıyla satırları takip etme, kitap okurken çok eğilme, çift görme, gözlerde sık olarak arpacık çıkması, geçmeyen blefariti (kirpik diplerinin kızarıklığı, kepeklenmesi), bir veya iki gözde şaşılık olması, baş ve göz ağrıları ve tabii ki okulda başarısızlık. Çocuklarda, görme bozukluğuna sebep olan kırma kusurları dışında, diğer görmeyi etkileyen ve engelleyen durumlar, şaşılık, doğumsal kataraktlar, doğumsal glokom, nistagmus, prematüre retinopatisi, retinoblastom başta olmak üzere göz tümörleri, göz kapakları, kornea, lens ve retinadaki göze ışık geçişini engelleyen durumlardır. Şaşılık dışında, diğer görme bozukluklarının rastlanma sıklığı daha düşüktür" şeklinde konuştu.

Şaşılığın bir yere her iki göz birlikte paralel olarak bakılamama durumu olduğunu ifade eden Tabar, "Her yaşta görülebilir, ama çocukluk çağında daha sık rastlanır. Çocuk, kayan gözle bakmayı tercih etmez. Böylece çift görmeyi engellemiş olur. Engellediği gözde amliyopi (göz tembelliği) gelişir. Gözler içe, dışa, yukarı, aşağı veya dairevî olarak kayabilir. En sık olanı içe, yani buruna doğru olan kaymadır. Şaşılık, çoğu kez anne baba tarafından fark edilir. Ancak bazen tespiti için özel testler gerekir. Bazen de, burun semerinin basıklığı, göz çukuru anormalliği ve asimetrisi, göz kapağı bozuklukları sebebiyle yalancı şaşılıklar olabilir. Her türlü şaşılık önemlidir. Tespit edilip, hemen tedavi edilmelidir. Aksi takdirde çocukta ömür boyu sürecek göz tembellikleri ve psişik bozukluklara sebep olabilir" diye konuştu.

Tabar, bu sebeple çocukların doğar doğmaz göz muayeneleri yapılması ve 1, 3 ve okul öncesi 6 yaşında göz muayeneleri ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.