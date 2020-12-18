Görme engelli öğrencilere yeni eğitim hizmeti

eba.gov.tr adresinden zengin içeriklere erişimlerin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte görme yetersizliğinden etkilenen fertlerin akademik becerilerin gelişiminde diğer öğrencilerle aynı aşamalardan geçtiğini kaydeden Efe, görme kaybından dolayı kazanım ve konu öğretiminde yaşanan gecikmelerin hizmete sunulan yeni faaliyetlerle giderildiğini belirtti.

Millî Eğitim Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün açıklaması hakkında kamuoyunu bilgilendiren Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, “Görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerimizin öğrenme sürecine faal olarak katılmalarına imkân tanıyan, sesli tarif edilen içeriklerle öğrencilerimizin bilgiyi keşfetmesine ve edindikleri bilgileri zihin şemalarına yerleştirerek geliştirmesine hizmet eden sesli ders anlatım videoları Genel Müdürlüğümüzce hizmete sunulmuştur”dedi.