Görme engelliler, pizza yaparak hünerlerini sergiledi

Bursa'da 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelliler pizza yaptı.

Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şubesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Celal Sönmez Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görme engelli vatandaşlar pizza yaptı. Aileleri ile birlikte ilk kez pizza yapma deneyimi yaşayan engelliler bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini dile getirdiler.

Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şube Başkanı Füsun Koyunlular, “Bugün burada 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle toplandık. Toplantımızın amacı, toplumda farkındalık oluşturmaktır. Engelli, engelsiz bir arada yaşam kültürünü oluşturmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da engellilere imkanlar verildiği takdirde de onların da engelsiz vatandaşlar gibi her şey yapabiliyor olduğunu göstermiş oluyoruz. Bugün coşkulu bir etkinliğe imza attık. Az önce pizza yarışmamız bitti ve kazanan dostluk oldu. Her biri ayrı ayrı başarı örneği gösterdiler” dedi.

2 buçuk yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu gözlerini kaybeden Oktay Kılıç da ilk kez pizza yaptığını ve kendini çok mutlu hissettiğini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini belirten Kılıç, yeni bir düzene alışmaya çalıştığının da altını çizdi.