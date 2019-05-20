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Görükle'de ‘Gençlerle başbaşa'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ramazan ayı boyunca Görükle Gençlik Merkezi’nde düzenlemeyi planladığı ‘Ramazanda Gençlerle Başbaşa’ adlı programın ikincisi gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün ramazan ayı boyunca Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı ‘Ramazanda Gençlerle Başbaşa' adlı programın ikincisi gerçekleştirildi.


Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Akif Hayta'nın sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki konusu ‘Allah, tasavvurumuz ve diğer tasavvurlardı'. Katılımın yüksek olduğu programda temas edilen deizm, ataezim ve nihilizm konuları bir hayli dikkat çekti. Program sonunda Görükle Gençlik Merkezi'nin yanında kurulan Bursa Büyükşehir Belediyesi iftar çadırında topluca iftar yapılarak program sonlandırıldı.

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